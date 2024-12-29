شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مسابقات الناشئين والبراعم فى الإسكندرية 20 يوما بسبب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بفرع منطقة الإسكندرية، إيقاف جميع مسابقات الناشئين والبراعم اعتبارًا من 5 يناير وحتى 25 من الشهر نفسه.

يأتي هذا القرار في إطار الحرص على توفير بيئة مناسبة للاعبين الشباب للتركيز على دراستهم واستعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على رزنامة المسابقات ويؤدي إلى تعديل جدول المباريات الفترة المقبلة.

وجاء القرار استجابة لطلبات الأندية والمدربين الذين أشاروا إلى صعوبة الجمع بين التدريبات والمباريات والتحضير لامتحانات نهاية العام.

وعبر العديد من الأندية والمدربين عن تأييدهم لهذا القرار، مؤكدين أنه سيعطي الفرصة للاعبين الشباب للتركيز على دراستهم وتحقيق التوازن بين الجانبين الرياضي والدراسي.