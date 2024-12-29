شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لرفع اسم رضا سليم من قائمة الأجانب فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو النادي الأهلي لرفع اسم المغربي رضا سليم من قائمة الفريق الأحمر في يناير المقبل، حال تأكد غياب اللاعب مدة 4 أشهر عن الفريق أو أكثر.



وتعرض رضا سليم للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة الخارجي، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لاستئصال الجزء الذي تعرض للقطع، وهو ما قد يتسبب في زيادة مدة غياب اللاعب.



وكان الأهلي يفكر في إعارة رضا سليم في يناير لأي من الأندية الراغبة في ضم اللاعب، ولكن تعرضه للإصابة قد يعطل مسألة انضمامه إلى أى نادٍ ورفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر.



ويرغب الأهلي في رفع اسم رضا سليم حتى يتسنى له قيد أكثر من لاعب أجنبي، في ظل وجود نية لدى الإدارة الحمراء والجهاز الفني في ضم لاعبين أجانب سوبر، لتدعيم صفوف الفريق في الدور الثاني من الموسم الحالي، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتعرض رضا سليم للاصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري قبل أن يتم استبداله ويشارك بدلا منه بيرسي تاو.