شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس جدولة 12مليون جنيه للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

يواجه اتحاد الكرة المصري أزمة مالية كبرى، حيث يتراكم عليه ديون بقيمة 12 مليون جنيه لصالح الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، يتابع عن كثب ملف الديون المستحقة للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيراً إلى أنه يعمل جاهداً لإيجاد حل لهذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصدر أن أبو ريدة يسعى لوضع خطة مالية شاملة لتسوية جميع الديون المتراكمة عن طريق الجدولة السريعة، مع إعطاء الأولوية للدائنين الذين يقدمون خدمات حيوية للعبة، مثل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

يأتي هذا الكشف فى الوقت الذي يشدد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أهمية مكافحة المنشطات في جميع المسابقات، وتثير هذه الأزمة مخاوف بشأن قدرة الاتحاد على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة المنشطات بشكل فعال، مما قد يعرض سمعة الكرة المصرية للخطر.

وتعتبر مكافحة المنشطات من أهم الأولويات التي يجب على أي اتحاد كرة قدم أن يوليها اهتماماً كبيراً، حيث تؤثر بشكل مباشر على سمعة اللعبة وسلامة اللاعبين.