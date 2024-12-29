شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تعديل نظام كأس مصر ويتمسك بالمباراة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة المصري المقترح المقدم لتعديل نظام بطولة كأس مصر بداية من الموسم المقبل، والذي كان يقضي بخوض المباريات بنظام الذهاب والإياب. وجاء القرار بالإبقاء على النظام القديم الذي يعتمد على مباراة واحدة فاصلة لتحديد المتأهل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتلاحم المواسم.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للمقترح وتأثيره على جدول المسابقات المحلية، حيث تعاني الفرق بالفعل من ضغط المباريات مع التداخل بين الدوري المصري وبطولات الأندية القارية.



ويهدف الاتحاد، من خلال تمسكه بالنظام الحالي، لضمان إنهاء الموسم فى التوقيت المناسب، وتجنب تأجيلات قد تؤثر على الاستعداد للموسم الجديد.



يُذكر أن نظام المباراة الواحدة كان محل جدل بين الأندية، إذ يراه البعض أقل عدالة مقارنة بنظام الذهاب والإياب، لكن ضيق الوقت يبقى العائق الأساسي أمام أي تغييرات كبيرة في المسابقة.