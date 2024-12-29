شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري.. زيزو وأشرف وشلبي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات، بعدما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة من المسابقة بهدفين لكل فريق.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة

الهجوم: مصطفى شلبي وحسام أشرف وأحمد مصطفى زيزو

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.