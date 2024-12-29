شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ختام معسكر منتخب مصر 2009 استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم غدا، الاثنين، المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، والذى انطلق الخميس الماضي ضمن إطار التحضيرات المكثفة لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا للناشئين.

وأقيم المعسكر في مشروع الهدف، وخضع اللاعبون لبرنامج تدريبي شامل يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، وعمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على استغلال المعسكر لتقييم مستوى اللاعبين وتحسين الانسجام بينهم، استعدادًا للاستحقاق القاري المرتقب.

وكان هذا المعسكر جزءًا من خطة إعداد طويلة الأمد وضعتها اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف ضمان مشاركة قوية للمنتخب في التصفيات المقبلة، سعياً لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية على مستوى الناشئين.

ويضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مساعد مدرب، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا.