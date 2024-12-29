شكرا لقرائتكم خبر عن 128 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

التقى الزمالك مع زعيم الثغر فى 128 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفوز فى 82 مباراة وتعادل فى 33 لقاء وخسر 13 مرة، وسجل لاعبوه 220 هدفاً وتلقت شباكه 80 هدفاً، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد، فيما يظل فوز الفارس الأبيض بسبعة أهداف دون رد هو الاكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين.

وتعادل الزمالك مع الطلائع بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل الاتحاد السكندري مع غزل المحلة سلبياً في نفس الجولة.

ويبحث السويسري جروس المدير الفني للزمالك عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض الليلة حيث قاد الفريق لأول مرة في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ثم مباراة الطلائع التي انتهت بالتعادل أيضاً ولكن بنتيجة 2-2.

ومن جانبه طالب جروس لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الليلة، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة الاتحاد السكندري ، مشدداً أنه يثق في قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.