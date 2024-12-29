شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم، الأحد، لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات بعدما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة من المسابقة بهدفين لكل فريق.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 5.23 مليون يورو.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالجولة السابعة للدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.