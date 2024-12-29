شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم تظلّما خلال ساعات ضد قرارات لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات المقبلة، تظلما على العقوبات التي أعلن عنها اتحاد الكرة أمس، السبت، والخاصة بقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد، وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، والتي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

ونستعرض في السطور التالية قرارات لجنة الانضباط التي تم اتخاذها بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت الإثنين 22 يوليو 2024 في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، وفاز بها لأهلي بهدف نظيف حمل توقيع وسام أبو علي.

بشأن الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد الأهلى فقد قررت لجنة الانضباط التالي:

1-حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2-إيقاف خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في المباراة.

3-حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4-حفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور لاعب الأهلي فيما نسب إليه.

بشأن الشكوى المقدمة من الأهلى ضد بيراميدز فقد قررت لجنة الانضباط التالي:

1-إيقاف محمود عبد العاطي محمد عبد الجليل الشهير (دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2-إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة لما بدر منه في المباراة عقب نهايتها.

3-إيقاف مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4-الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في المباراة.

5-حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، وهانى سعيد، المدير الرياضى، ومحمود عبدالحفيظ محمد عبدالصبور الشهير بـ(زلاكا) وأحمد ناصر محمود الشناوى والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.