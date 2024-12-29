شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات حاسمة من الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وموقف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو نادي الزمالك جلساتهم ومفاوضاتهم المهمة مع أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير التي تنطلق بعد أيام.

الزمالك يسعى لتجديد عقد زيزو

ويرغب الزمالك فى الإبقاء على زيزو لما يمثله من قوة فنية كبيرة يحتاج إليها الفريق، وهو ما أكده السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض مؤخراً.

طلبات زيزو للتجديد مع الزمالك

وذهبت تقارير كثيرة خلال الساعات الماضية إلى أن زيزو طلب 80 مليون جنيه في الموسم بجانب 50 مليون جنيه منحة تعاقد لتجديد عقده مع الأبيض، وأكدت هذه التقارير أن الزمالك عرض على والد اللاعب الحصول على 50 مليون جنيه فى الموسم، و30 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يعني حصول اللاعب على 180 مليون جنيه فى المواسم الثلاثة بواقع 60 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو ما رفضه والد اللاعب، حيث طلب الأخير 80 مليون جنيه سنوياً و50 مليوناً منحة تعاقد.

موقف الأهلي من صفقة زيزو

في الوقت نفسه، لم يتدخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع زيزو حتى الآن، وإن كان هذا لا يمنع من إبداء البعض فى القلعة الحمراء رغبتهم في ضم اللاعب الذى يُعد أحد أفضل لاعبي الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.