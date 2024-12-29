شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى مباراة الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تقام فى الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

وتعادل الزمالك مع الطلائع بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بـ الدوري المصري ، فيما تعادل الاتحاد السكندري مع غزل المحلة سلبياً فى نفس الجولة.

ويستعيد فريق الزمالك جهود نجمه نبيل عماد دونجا بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب عن الفارس الأبيض فى لقاء الليلة كل من ناصر ماهر، لتجدد إصابة العضلة الخلفية أثناء مشاركته أمام سيراميكا، وكذلك محمد حمدى لإصابته في لقاء الطلائع.

كما يتواصل غياب كل من أحمد حمدي، ومحمد عبد الشافي، لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي بجانب محمود بنتايج بسبب الإصابة فى المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالجولة السابعة للدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.