شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس خالد فتحى يدعم فراعنة اليد قبل المشاركة فى بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد تدريب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد للرجال حضور مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد التدريب مساء السبت بالمركز الأولمبى بالمعادي، وذلك للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى وتشجيعهم قبل خوض الفريق الوطنى منافسات بطولة العالم القادمة والتى تقام بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025.

جاء ذلك بحضور خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وخالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ونبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد وأحمد زقزوق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وعبير عقيل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويسافر المنتخب الوطني إلى إسبانيا لخوض ثلاث مباريات ودية دولية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2025، حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصري أمام منتخب النرويج يوم 8 يناير وأمام منتخب رومانيا يوم 10 يناير، ويختتم منتخبنا الوطنى المصري مبارياته بالدورة الدولية الودية يوم 11 مباراة باللعب أمام أحد منتخبات إسبانيا أو الأرجنتين أو سلوفاكيا ثم يتوجه الفريق الوطني مباشرة من إسبانيا يوم 12 يناير إلى كرواتيا لخوض منافسات بطولة العالم.



مجلس اليد مع المنتخب الوطني



مجلس اليد



مجلس خالد فتحي يؤازر منتخب اليد



منتخب اليد

واعلن الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى و الكابتن محمد ابراهيم المدرب العام القائمة الأولية لمنتخبنا الوطنى المصرى الأول لكرة اليد للرجال لبطولة العالم القادمة للرجال المقامة بتنظيم مشترك في كرواتيا و الدنمارك و النرويج خلال شهر يناير 2025

مركز حراسة المرمى : كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

مركز جناح أيسر : أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال إبراهيم مسعود

مركز جناح أيمن : محمد سند - أكرم يسري

مركز ظهير أيمن : يحيي خالد : محسن رمضان - محمد لاشين

مركز ظهير أيسر : علي زين : أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل

مركز صانع العاب : سيف الدرع - أحمد خيري - سيف هاني فوكس

مركز الدائرة : ابراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - خالد وليد - ياسر سيف