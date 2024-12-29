شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن ما يتردد بشأن مفاوضات النادى الأهلى لضم المغربى محمود بنتايك المحترف فى صفوف الزمالك أشبه بالخيال. وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن الأهلى يمتلك فى هذا المركز يحيى عطية الله وعلى معلول العائد للتدريبات خلال ساعات، موضحاً أن الأهلي لم يفكر فى ضم بنتايك.

وأشار شوبير إلى أن موقف سيف الدين الجزيرى فى الزمالك مُعقد بعد أزمته الأخيرة، خاصة فى ظل عدم اقتناع المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس باللاعب.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.