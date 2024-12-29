شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور محاضرا فى الرخصة الأفريقية B7 للمدربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، محاضرة قيمة لمدربات الرخصة الأفريقية B7، تناول خلالها قوانين كرة القدم وأبرز التعديلات التي طرأت عليها الفترة الأخيرة.

عُقدت المحاضرة ضمن فعاليات دورة تدريبية تهدف لتطوير مهارات المدربات وتعريفهن بالتحديثات التي أقرتها الاتحادات الدولية والمحلية، ما يساهم في تعزيز فهمهن للقوانين ورفع كفاءتهن التدريبية.



واستعرض الغندور خلال اللقاء أمثلة عملية وحالات تحكيمية واقعية لتوضيح كيفية تطبيق القوانين بشكل صحيح داخل أرض الملعب، كما أجاب على أسئلة المدربات وأدار نقاشًا مثريًا حول المواقف التحكيمية المعقدة.



يُذكر أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتطوير الكوادر التدريبية النسائية وإعدادهن بشكل احترافي وفقًا لأحدث معايير اللعبة.



وحرصت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد علي حضور فعاليات الرخصة الأفريقية B7 لمدربات كرة القدم التي تقام حاليا في مصر، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".



يأتي ذلك في إطار خطة اتحاد الكرة لتطوير مدربات الكرة النسائية وتوفير دورات الرخص التدريبية للمدربات واللاعبات السابقات الطامحات لدخول عالم التدريب و تأسيس جيل جديد من المدربات للكرة المصرية والمنتخبات.