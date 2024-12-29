شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويبحث السويسري جروس المدير الفني للزمالك عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض الليلة حيث قاد الفريق لأول مرة في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ثم مباراة الطلائع التي انتهت بالتعادل أيضاً ولكن بنتيجة 2-2.

من جانبه طالب جروس لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الليلة، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة الاتحاد السكندري ، مشدداً أنه يثق في قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

سبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وفى مباراته الاولى بالولاية الثانية تعادل جروس مع سيراميكا بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الطلائع 2-2 ليظل فى رحلة البحث عن الفوز الاول مع الفارس الابيض.