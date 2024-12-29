شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئي الاسكواش تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

توجهت البعثة المصرية للاسكواش صباح اليوم، الأحد، إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تقام فى برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير المقبل، وتضم بعثة الاسكواش لاعبين ولاعبات فى مختلف المراحل السنية جاءوا كالتالي:

تحت 11 سنة: يوسف عبد العزيز، أحمد البدراوي، حسين غنيم، ريان غزلان، فريدة حكيم، حمزة إبراهيم، ليلة مدحت، ريتاج محمد، ليلة محمد محسن، صوفيا مختار، عمرو مصطفى، علي رضا، سليم سليمان، أنس توفيق.

تحت 13 سنة: حسن عبد الجليل، مالك أحمد، ملك الصفتي، سلمى الباز، لي لي السيد، فؤاد الصوفي، يارا الزرقاني، نور غنيم، علي إسماعيل، شيرين محمد، نازلي عرفي، تالية شريف، معاذ تانر المغازي، حبيبة وائل، يحيى وليد ريان.

تحت 15 سنة: سولاف عابدين، ياسين بيومي، راما النجار، أريج الحديدي، ريناد هيثم المرجاوي، زين السيد، ساندي حسن، محمد أشرف خليل، لجين محمد، عمر محمد، ليان مصطفى، حبيبة رزق، إياد وليد.

تحت 17 سنة: محمد عبد العزيز، سيف الدين الدهشان، مليكة الكراكسي، مريم المطيط، حسن المنشاوي، ميشيل فايز، آدم حول، مالك خليل، سيف الدين رفاعي، رقية سالم، فريدة طه، نادية تامر.

تحت 19 سنة: محمود أحمد، زينة أيوب، عيد داوود، هنا العشري، ندين الحمامي، جنا جلال، ريتاج جمعة، سهيلة حازم فاروق، ملك محمد عمر المراغي، رقية عثمان، أحمد راشد، أدهم رشدي، يوسف سالم.



منتخب ناشئى الاسكواش