أرقام الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف

ويملك الزمالك 11 نقطة من 6 مباريات بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 6 ، فيما يملك الاتحاد السكندري 9 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

من جهته طالب القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الليلة، واستغلال تراجع أداء الزمالك الفترة الأخيرة.

ويضع بابا فاسيليو آمالا عريضة على لاعبيه المتميزين أمثال محمود متولى والمهدى سليمان وفادى فريد وعبد الله بكري وبواتينج وعمر الوحش.

بينما رفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطي عقبة الزمالك ، وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد في تصريحات خاصة أن ناديه لن يرصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لمباراة الزمالك، لاسيما مع وجود لائحة مكافآت مرضية خاصة باللاعبين تم تحديدها قبل بداية الموسم.

وشدد على أن اللاعبين يعلمون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ولديهم رغبة في تقديم أداء قوي واستمرار تقديم العروض القوية، من أجل التواجد في المركز المتقدمة في جدول الدوري.