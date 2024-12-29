شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر فى حوار لليوم السابع: أفضل لاعب مصري لا يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

المصري قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم.. والمنافسة قوية

الدوري الليبي أقوى من المصري.. والزمالك أكثر شعبية من الأهلي

الرواتب فى مصر مبالغ فيها.. وأفضل لاعب لا يستحق 10 ملايين جنيه

عبد الله السعيد الأفضل فى مصر.. وحسام حسن يثق فى إمكانياتي

ألقى اللاعب المصري أحمد ياسر محبته فى قلوب الجماهير دون قصد، ربما لأنه اعتاد الإخلاص والصدق، بجانب التألق، فى محطاته الكروية التي صال فيها وجال، من القاهرة إلى بلجيكا ومن بورسعيد إلى طرابلس، تلك الرحلة الاحترافية الحافلة بالتنوع والتحدي خاضها أحمد ياسر بكفاءة واقتدار، اللاعب الذي اختبر قدراته في مختلف الدوريات، أثبت جدارته فى كل مكان حط فيه رحاله.

تجربة ياسر الغنية بالخبرات جعلته من أبرز اللاعبين المصريين على الساحة العربية، وهو بالفعل أفضل اللاعبين فى مركز الجناح فى بطولة الدورى المصرى لسنوات طويلة، عندما لعب للعديد من الأندية مثل المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى ووادى جلة، وأحراز الأهداف المميزة.

ويخوض أحمد ياسر حالياً رحلة احتراف بالدورى الليبى منذ الموسم الماضى، والتي يستمر بها حاليا عقب التألق مع فريق التحدى الليبى، حيث سبق له بعض التجارب الاحترافية بالدورى البلجيكى من بوابة فريقى تورنهاوت وليرس.

في حوار خاص مع الخليج 365، يكشف لنا النجم المصري أحمد ياسر عن أسرار نجاحه، وطموحاته المستقبلية، ومسيرته المميزة، ويتحدث عن تجربته الاحترافية في مختلف الدوريات.. وإلى نص الحوار:

بدأت في ناشئي نادي بورفؤاد لمدة 10 سنوات، ثم انتقلت لوادي دجلة، بعد 6 أشهر فقط، حصلت على عرض احترافي مع ليرس البلجيكي، عدت بعدها للمصري البورسعيدي حيث قضيت 7 سنوات، ثم انتقلت للبنك الأهلي، وحالياً أواصل مسيرتي في الدوري الليبي.

أفضل فترة كانت مع المصري البورسعيدي ، حققنا خلالها إنجازات كبيرة، مثل الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والحصول على المركزين الثالث والرابع في الدوري المصري الممتاز.

بالتأكيد! المصري يمتلك كل المقومات لتحقيق بطولة الدوري الممتاز، خاصة مع دعم جماهيره الكبيرة التي تمنحه ميزة على أندية مثل بيراميدز، لكن لا بد من محاسبة المسؤولين الحاليين لتحقيق ذلك.

انتقدت إدارة البنك الأهلي بسبب الظلم الذي تعرضت له خلال فترة وجودي بالفريق، هذا الظلم أثر سلباً على نتائجي ونتائج بعض اللاعبين الآخرين، وسبب تراجع مستوى الفريق.

الدوري الليبي يتميز بالحضور الجماهيري القوي مقارنة بالمصري، لكنه يحتاج إلى اهتمام إعلامي أكبر، حيث يفتقر للتغطية التي تبرز قوته.

الزمالك يمتلك شعبية أكبر فى ليبيا، بدليل مشاركة الفريق الأبيض مؤخراً فى مهرجان تكريم خالد حسين، أحد أبرز نجوم الكرة الليبية.

أفضل الانضمام للفريق الذي يتيح لي اللعب أساسياً ويتماشى مع أسلوبي في الملعب.

هذا قرار يخص الجهاز الفني، حسام حسن يعرف قدراتي جيداً، وكنت جزءاً من فريقه أثناء تدريبه للمصري البورسعيدي، ولكن حتى الآن لم يتم اختياري.

لا أعتقد ذلك، أفضل لاعب فى مصر قد يستحق 10 ملايين جنيه في الموسم، لكن الأرقام الحالية مبالغ فيها ولا تعكس المستوى الحقيقي.

عبد الله السعيد، صانع ألعاب الزمالك، هو الأفضل حالياً، يمتلك إمكانيات كبيرة، ورغم كبر سنه، ما زال يقدم مستويات رائعة.