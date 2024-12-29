شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات شراء عقد يحيى عطية الله من سوتشى الروسي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إجراءات شراء عقد المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقاء اللاعب نهائياً عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، رغم اقتراب عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة الطويلة التي عاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق بالموسم الحالى وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبياً مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.