شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مهمة استعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويمتلك الزمالك 11 نقطة من 6 مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 6 ، فيما يمتلك الاتحاد السكندري 9 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وتعادل الزمالك مع الطلائع بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري، فيما تعادل الاتحاد السكندري مع غزل المحلة سلبياً فى نفس الجولة.

ويبحث السويسري جروس، المدير الفني للزمالك، عن تحقيق أول فوز مع الأبيض الليلة حيث قاد الفريق لأول مرة في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ثم مباراة الطلائع التي انتهت بالتعادل أيضاً ولكن بنتيجة 2-2.

وطالب جروس لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الليلة، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة الاتحاد السكندري ، مشدداً أنه يثق في قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويستعيد فريق الزمالك جهود نجمه نبيل عماد دونجا بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب عن الفارس الابيض في لقاء الليلة كل من ناصر ماهر، لتجدد إصابة العضلة الخلفية أثناء مشاركته أمام سيراميكا وكذلك محمد حمدى لإصابته في لقاء الطلائع، كما يتواصل غياب كلًا من أحمد حمدي، ومحمد عبد الشافي، لاصابتهما بقطع في الرباط الصليبي بجانب محمود بنتايج بسبب الاصابة فى المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه طالب القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الليلة وإستغلال تراجع أداء الزمالك بالفترة الأخيرة.

ويضع بابا فاسيليو أمالا عريضة على لاعبيه المتميزين أمثال محمود متولى والمهدى سليمان وفادى فريد وعبد الله بكري وبواتينج وعمر الوحش.

بينما رفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطي عقبة الزمالك ، وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد في تصريحات خاصة أن ناديه لن يرصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لمباراة الزمالك، لاسيما مع وجود لائحة مكافآت مرضية خاصة باللاعبين تم تحديدها قبل بداية الموسم.

شدد على أن اللاعبين يعلمون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ولديهم رغبة في تقديم أداء قوي واستمرار تقديم العروض القوية، من أجل التواجد في المركز المتقدمة في جدول الدوري.