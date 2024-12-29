شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يتواصل مع أرسين فينجر لعقد دورات لتطوير المدربين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل هانى أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة، مع أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل القدوم إلى مصر وإقامة دورات لتطوير أداء المدربين المصريين ضمن خطة النهوض بالكرة المصرية التي يسعى لتطبيقها الاتحاد الحالي.

وتوصل هاني أبو ريدة لاتفاق أيضاً مع عدد من الاتحادات الأوروبية لتنظيم دورات تدريبية متقدمة في الإدارة الرياضية لأعضاء اتحاد الكرة المصري، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز كفاءة الكوادر الإدارية.

وتأتي هذه الدورات في إطار التعاون الدولي لنقل الخبرات الأوروبية المتقدمة في إدارة شؤون كرة القدم إلى مصر، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الإدارية وتحقيق احترافية أكبر في إدارة المسابقات والأنشطة الكروية.

وأعرب أبو ريدة عن تطلعه لأن تسهم هذه الدورات في تطوير الأداء الإداري داخل الاتحاد، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز من مكانة كرة القدم المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأحد الركائز الأساسية للنهوض بالرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لمزيد من التعاون المثمر بين اتحاد الكرة والاتحادات الأوروبية.