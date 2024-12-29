شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستضيف طلائع الجيش فى افتتاح الجولة السابعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الخامسة مساءً، يستضيف فريق حرس الحدود نظيره طلائع الجيش في مواجهة مثيرة بانطلاق الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري ، والتي تقام باستاد المكس بالإسكندرية، حيث يبحث كل فريق عن حصد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في 3 مواجهات وخسر مثلهم ولم يتذوق الفريق السكندري طعم الانتصارات حتى الآن.

ويدخل طلائع الجيش مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني، بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حصد نقطة ثمينة في المباراة الماضية أمام الزمالك، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وشدد عبد الحميد بسيوني، على أهمية حصد الثلاث نقاط في مواجهة الليلة للتقدم نحو المربع الذهبي ومنافسة الكبار.

ويبحث فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف عن أول انتصار في المسابقة المحلية، بعد 6 جولات خالية من الانتصارات، واستهل الحدود مشواره في الدوري بالهزيمة أمام سموحة 3-1، ثم الهزيمة أمام الاتحاد بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا سلبياً في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين، وتعادل الحدود في آخر مباراتين بالدوري، سلبياً أمام المصري، وبهدفين لمثلهما أمام الإسماعيلي.