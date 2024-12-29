شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها غداً، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

ويفتقد الأهلي في لقاء إنبي جهود 5 لاعبين، وهم كريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورضا سليم بسبب الإصابة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.