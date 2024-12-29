5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد فى دورى Nile

سبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولى منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2-1). بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وفى مباراته الاولى بالولاية الثانية تعادل جروس مع سيراميكا بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الطلائع 2-2 ليظل فى رحلة البحث عن الفوز الاول مع الفارس الابيض.