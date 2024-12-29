شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد طارق - لبنى عبد اللهالأحد، 29 ديسمبر 2024 05:30 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 5.23 مليون يورو.
سبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولى منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.
أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.
وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.
وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2-1).
بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.
وفى مباراته الاولى بالولاية الثانية تعادل جروس مع سيراميكا بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الطلائع 2-2 ليظل فى رحلة البحث عن الفوز الاول مع الفارس الابيض.
3_ أرقام الزمالك والإتحاد السكندري فى الدوري
ويملك الزمالك 11 نقطة من 6 مباريات بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يملك الاتحاد السكندري 9 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.4_128 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري
التقى الزمالك مع زعيم الثغر فى 128 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز فى 82 مباراة وتعادل فى 33 لقاء وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 220 هدف وتلقت شباكه 80 هدف ، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد فيما يظل فوز الفارس الابيض بسبعة أهداف دون رد هو الاكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين.5_ غيابات الزمالك أمام زعيم الثغر
يغيب عن الزمالك في لقاء الليلة كل من ناصر ماهر، لتجدد إصابة العضلة الخلفية أثناء مشاركته أمام سيراميكا وكذلك محمد حمدى لإصابته في لقاء الطلائع، كما يتواصل غياب كلًا من أحمد حمدي، ومحمد عبد الشافي، لاصابتهما بقطع في الرباط الصليبي بجانب محمود بنتايج بسبب الاصابة فى المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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