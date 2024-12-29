شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع اليوم لمناقشة عدة ملفات إدارية ورياضية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً، في الرابعة عصر اليوم الأحد، لمناقشة عدة ملفات إدارية ورياضية، ويعقب اجتماع المجلس اجتماع لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية التي يترأسها تامر ناصر، ويتولى منصب نائب الرئيس فيها حازم هلال، وتضم في العضوية كلاً من عابدين إبراهيم أحمد مسعود وكامل إبراهيم.

وكان قرر مجلس الأهلي قد قرر مؤخراً تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد، وكذلك كافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية التي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

فى سياق آخر، يواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.