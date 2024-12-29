شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى افتتاحية الجولة الخامسة عشرة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين بخمس مواجهات غاية في القوة والندية، حيث تقام أربع مباريات في الثانية والنصف ظهرا، هي: المقاولون ولافيينا، والمنصورة مع بروكسى، السويس وطنطا، الداخلية مع القناة، وتختتم مواجهات اليوم في الخامسة بوى مع كهرباء الإسماعيلية.



فعلى استاد عثمان أحمد عثمان يستضيف المقاولون العرب المتصدر برصيد 31 نقطة نظيره لافيينا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في لقاء لا يخلو من المفاجآت، خاصة أن أبناء الأسيوطى تحسنت نتائجهم مؤخرا وحققوا الفوز في المباراة الأخيرة على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.



كما يستضيف على ملعب نبروه المنصورة الذى يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط نظيره بروكسى الذى يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة في مواجهة يسعى فيها علاء نوح المدير الفني لزعيم الدقهلية لخطف الثلاث نقاط من أجل الابتعاد رويدا رويدا عن منطقة الخطر.



كما يواجه السويس المترنح الذى يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة نظيره طنطا الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة في لقاء الفائز مولود والخاسر مفقود، كما يلتقى الداخلية المنتشى بفوزه الأخير خارج ملعبه على الترسانة بهدف دون مقابل صاحب المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة مع القناة صاحب المركز العاشر برصيد 18 في اللقاء الأول لعبد الناصر محمد كمديرا فنيا لأبناء الإسماعيلية.



وتختتم مواجهات اليوم بأقوى لقاء عندما يحل كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة ضيفا ثقيلا على وى صاحب المركز الثانى برصيد 27 نقطة.