الامارات | 8 ميداليات إماراتية جديدة في «الدراجات العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للدراجات ثماني ميداليات ملونة جديدة في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للمضمار المقامة في القاهرة، بعدما نجح في تحقيق أربع ذهبيات، وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، ليصل إجمالي عدد الميداليات في ختام اليوم الثاني من البطولة إلى 17 ميدالية (ست ذهبيات وسبع فضيات وأربع برونزيات).

وشهد اليوم الثاني من البطولة تألق دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي الذي نجح في إحراز ذهبيتين الأولى في سباق الإقصاء والثانية في المطاردة الفردية للكبار، ليواصل تألقه في البطولة العربية، كما نجح الدراج الشاب يوسف عبدالله أميري في إحراز أول ميدالية ذهبية من نوعها لفئة شباب الإمارات في سباق الأومنيوم الأولمبي.

واختتمت مروة كهور ذهبيات الإمارات في اليوم الثاني بإحراز ذهبية المطاردة الفردية للشابات.

وشهدت البطولة العربية أيضاً عودة لاعبة المنتخب هدى حسين، بعد ابتعادها عامين عن اللعبة بسبب المرض الذي منعها عن ممارسة الرياضة، وأحرزت ثانية ميدالياتها في البطولة بتحقيق فضية سباق السرعة سيدات، كما أحرز في اليوم الثاني الدراج خالد النعيمي فضية سباق الإسكراش لفئة الشباب، وحقق الدراج علي النصرائي فضية سباق السرعة للشباب، وحققت زهرة حسين برونزية سباق الأومنيوم لفئة السيدات.