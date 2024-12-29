الامارات | «الأخضر» يروّض «أسود الرافدين».. وفوز تاريخي لليمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقصى المنتخب السعودي نظيره العراقي (حامل اللقب) من بطولة كأس الخليج العربي الـ26 لكرة القدم، المقامة حالياً في الكويت، بعدما فاز عليه 3-1، أمس، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية.

واقتنص الأخضر السعودي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، وسيلاقي نظيره العماني الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي، فيما بقي المنتخب البحريني في الصدارة على الرغم من خسارته أمام اليمن 1-2، وسيواجه الكويت في اليوم نفسه.

ولم يشهد الشوط الأول سوى فرصة واحدة لمصلحة السعودية، حينما انفرد مصعب الجوير بالمرمى، لكنه سدد في الشباك من خارج الملعب.

وتغيرت الصورة في الشوط الثاني الذي تحصل فيه السعودية على ضربة جزاء صدقت عليها تقنية الفيديو «الفار»، بعدما لمست الكرة أحد مدافعي المنتخب العراقي لينبري لها سالم الدوسري، وينفّذها بنجاح في المرمى (57).

ونجح مهند علي في العودة بـ«أسود الرافدين» إلى المباراة بإدراكه التعادل، مستغلاً هفوة للمدافع علي البليهي، وسدد كرة أرضية على يمين الحارس (64)، لكن «الأخضر» استطاع أن يعود للتقدم من جديد بفضل لاعبه عبدالله الحمدان الذي تلقى كرة من سلطان الغنام داخل الصندوق، ووضعها في مكان صعب في المرمى (81).

وعاد اللاعب ذاته ليوسّع الفارق لمصلحة السعودية بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من سالم الدوسري، وضعها في الزاوية اليسرى (86).