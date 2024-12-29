الامارات | مباريات اليـوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
الشارقة - الوحدة 16:55
النصر - شباب الأهلي 19:45
يوفنتوس - فيورنتينا 21:00
ميلان - روما 23:45
ليستر سيتي - مانشستر سيتي 18:30
توتنهام - وولفرهامبتون 19:00
وست هام - ليفربول 21:15
الدوري البرتغالي
سبورتينغ لشبونة - بنفيكا 00:30
الزمالك - الاتحاد 22:00
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