شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح اليوم، الأحد، مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يستضيف فريق حرس الحدود نظيره طلائع الجيش في مواجهة مثيرة بانطلاق الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري

موعد مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش

تقام مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش في الخامسة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية، حيث يبحث كل فريق عن حصد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

ترتيب حرس الحدود في الدوري

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها ولم يتذوق الفريق السكندري طعم الانتصارات حتى الآن.

القناة الناقلة لمباراة حرس الحدود وطلائع الجيش

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.