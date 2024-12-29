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المصري يواصل استعداداته لسيراميكا فى الجولة السابعة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:30 ص

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري  تدريباته اليوم، الأحد، بمعسكره بالكلية الحربية في القاهرة، وذلك استعداداً لمباراة سيراميكا، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي،  بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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