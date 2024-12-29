شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لسيراميكا فى الجولة السابعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم، الأحد، بمعسكره بالكلية الحربية في القاهرة، وذلك استعداداً لمباراة سيراميكا، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.