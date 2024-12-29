شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يعالج الأخطاء فى البنك الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للبنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، على معالجة الأخطاء التي سقط فيها لاعبو الفريق خلال المباراة الماضية أمام سيراميكا في الدوري، والتي تسببت فى خسارة اللقاء، رغم التقدم فى أغلب أحداث المباراة بهدف نظيف.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد غزل المحلة.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في المباراة الماضية أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري، بينما تغلب غزل المحلة على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.