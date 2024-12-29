شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضم سيف الجزيرى لقائمة مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، لقائمة مواجهة الاتحاد السكندري بالدورى.

وقرر جروس ضم سيف الجزيرى لقائمة المباراة، رغم الأزمة القائمة بين اللاعب وإدارة ناديه؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، حيث قام سيف الجزيرى بإرسال إنذار للنادى بسبب مستحقاته.

وشهدت قائمة الزمالك، استبعاد زياد كمال لاعب وسط الفريق، بسبب معاناة اللاعب من آلام فى الظهر، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز اليوم الأحد، على أن يدير الحكم وليد عبد الرازق مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش غدا.