شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: أحمد أبو الوفا المعد النفسى السابق سيعود للأهلى بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي سيف زاهر أن الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي السابق لفريق الأهلي، سيعود لاستكمال مسيرته مع الفريق بدءا من اليوم الأحد، بعد رحيله عن الجهاز الفني منذ فترة.

وقال زاهر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي استقر على عودة أبو الوفا بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني، وبعدما صرح محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر.

في سياق جديد، كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم من أجل التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح بانيك التشيكي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، باعتباره من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها من قِبَل لجنة الاسكاوتنج لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ولاقى إيفرتون ترحيباً داخل الأهلي، سواء من مارسيل كولر المدير الفني أو لجنة التخطيط، بعد ترشيحه من قِبَل لجنة الاسكاوتنج، وبدأوا فى مفاوضات مكثفة لضم اللاعب من ناديه التشيكي.

ويرغب الأهلي في حسم التعاقد مع جناح أجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خاصة مع تراجع مستوى الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم، وعدم تقديم الإضافة اللازمة للأهلي في الفترة الماضية.

ويقود مسئولو النادي الأهلي مفاوضات التعاقد مع الجناح البرازيلي، بعد الحصول على الضوء الأخضر من كولر للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي، من أجل حسم الصفقة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على إبرام أكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي أبرزها تدعيم مركز المهاجم الصريح والجناح والمدافع.

وبحسب ترانسفير ماركت، فإن القيمة التسويقية للاعب، صاحب الـ27 عاما، تبلغ 3 ملايين يورو.

وشارك إيفرتون دا سيلفا مع نادي بانيك التشيكي خلال هذا الموسم في 22 مباراة حتى الآن، نجح خلالها فى تسجيل 13 هدفا، وصناعة 6.

وإجمالا لعب داس يلفا مع بانيك 56 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 12 .

وخلال منافسات الدورى التشيكي شارك دا سيفا في 120مباراة، سجل فيها 37 هدفا، وصنع 17 أخرى.

كما خاض البرازيلي 240 مباراة في مسيرته، تمكن خلالها من تسجيل 67 هدفًا، وساهم في صناعة 22 هدفًا.