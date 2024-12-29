شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: الزمالك لم يطلب شراء محمد حمدى أو يقطع إعارة زياد كمال فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن ناديه لن يترك محمد حمدي لاعب الزمالك الحالي بعد تعرضه للإصابة خلال تواجده مع الزمالك، والفريق البترولي داعم رئيسي لأبنائه.



وقال الشريعي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك لم يطلب شراء محمد حمدي، ولم يحدث أي تواصل من الأهلي أو الزمالك بشأن التعاقد مع اللاعب".



وأضاف: "اللاعب تعرض لإصابتين منذ الانضمام إلى الزمالك وأثروا على انطلاقته مع الزمالك آخرهم في مباراة طلائع الجيش".



وتابع: "الزمالك لم يطلب قطع استعارة زياد كمال في يناير المقبل، كان قد حدث قبل بداية الموسم أن يتم قطع الإعارة ولكن تراجعوا وقرروا استمرار الإعارة".

وشدد على أن الأهلي والزمالك شركاء استراتيجيين معنا، ومن الصعب الدخول في مشاكل معهم، والمنافسة في الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، خاصة في الفرق التي تنافس على حصد اللقب، وهدفنا دائما الفوز في كل المباريات التي نخوضها بالمسابقة.

وتابع: "أهم ركن من أركان منظومة الكرة هو الحكم، لأنه قد يقلب المباراة بقرار، وهدفنا رفع كفاءة التكنولوجيا، والقصة ليست الاستعانة بخبير أجنبي، وأرى أنه يتم توفير هذه المبالغ ويتم الصرف لمدة ليست قصيرة لتطوير منظومة التحكيم".