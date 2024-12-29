شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا طلخا: إمام عاشور يدعم النادى دائما والان مع تفاصيل الخبر

وجه ناصر بسيوني، المشرف على الكرة بنادي كهرباء طلخا، الشكر إلى إمام عاشور لاعب الأهلي على دعم النادي بشكل مستمر، والمساهمة في دعم النادي بشكل مستمر.



وقال بسيوني، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "أشكر إمام عاشور على دعمه المستمر للنادي وتوفير أطقم ملابس للفريق".



وأضاف: لدينا حازم عاشور شقيق إمام عاشور وهو مدير الكرة في النادي ودائما يدعم النادي، وكذلك يتواجد معنا محمد شقيقه الآخر حيث يلعب في الفريق".



وتابع: "إمام التقى اللاعبين ودعمهم ويحاول تدعيم الفريق بالكرات والأطقم الرياضية، وهو ابن من أبناء كهرباء طلخا وابن من أبناء المنصورة، ولا يبخل عن النادي بأي شيء، ولا يتركنا في أي شيء".