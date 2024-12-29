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محامى سيف الجزيرى: فوجئت بقرار الزمالك بتخفيض العقد الجديد للاعب 40%

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القاهرة - سامية سيد -  

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات شكوى اللاعب ضد القلعة البيضاء.

وقال بن ميم، في تصريحاته تليفزيونية: تفاجأت بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتخفيض عقد سيف الجزيري الجديد 40٪ بعد إتمام المفاوضات وإنهاء الاتفاق على التجديد.

واضاف: كريستيان جروس يحب الجزيري ومشكلة اللاعب كانت مع جوميز لأنه أخبره بأن أزمته مع مجلس الإدارة وعليه حلها.

وتابع: سيف الدين الجزيري يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك يوم 7 يناير القادم، وهو يتمسك بالتواجد داخل نادي الزمالك.

وقال أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الدين الجزيري إن اللاعب يرحب بحل أزمته مع الفريق مؤكداً ان المعاملة تغيرت ، وأضاف خلال تصريحاته :" من الصعب أن أقول أن إدارة الزمالك لا ترغب في بقاء الجزيري بالنادي، ولكن الأكيد بالنسبة لي أن المعاملة بالفعل تغيرت".

 

وأكمل:" لا يصح الحديث عن أي عروض من أي فريق، لأن سيف الجزيري يحترم نادي الزمالك ويحترم تعاقده مع القلعة البيضاء".

 

واختتم:" سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع نادي الزمالك ويحب النادي  وجروس لم يبعد اللاعب عن التشكيل او القائمة ويحبه ومقتنع به".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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