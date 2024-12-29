شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال جنونى لمنتخب مصر بعد الفوز بالبطولة العربية للدراجات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح المنتخب المصري للدراجات، البطولة العربية الثالثة عشرة لدراجات المضمار التي أقيمت بمضمار استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 إلى 28 من ديسمبر الجاري.

واحتفل لاعبو منتخب مصر بشكل كبير بعد التتويج بالبطولة والفوز بالعديد من الميداليات.

وحصد المنتخب الوطني خلال منافسات اليوم الثالث والأخير، 10 ميدالية جاءت كالتالي: 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.

وبهذه النتائج ترتفع حصيلة الفراعنة في صدارة الدول المشاركة إلى 45 ميدالية وجاءت كالتالي:

21 ميدالية ذهبية و 15 فضية و9 برونزيات، بينما الإمارات في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية متنوعة 8 ميداليات ذهبية و 11 فضية و 9 برونزيات، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 13 ميدالية متنوعة 5 ذهبيات و 4 فضيات و 4 برونزيات.

وحظيت البطولة بإشادات الوفود المشاركة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال الذي وجدوه على الأراضي المصرية إلى جانب مطابقة مضمار الدراجات للمعايير العالمية.

وشهدت البطولة مشاركة 9 دول هي السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب والسودان بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

ويرأس أيمن علي حسن رئاسة اللجنة العليا للبطولة، ويتولى منصب مدير البطولة أحمد مصطفي وتتولى مريم عزام منصب نائب مدير البطولة ورئاسة لجنتي الفنية والحكام.

وأعلن محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات الوطنية قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا ومى أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل

وحمزه عادل

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من

محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.