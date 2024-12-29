شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لادارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز غدا الأحد، على أن يدير الحكم وليد عبد الرازق مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش غدا.

وشهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التى اختارها السويسري كريستيان جروس استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري، استبعاد زياد كمال لاعب وسط الفريق.

وجاء استبعاد زياد كمال من مواجهة الاتحاد السكندرى بسبب معاناة اللاعب من آلام فى الظهر، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة.

وكان المدير الفني للزمالك، قد حرص على عقد الجلسات مع اللاعبين بشكل مستمر، وتحدث المدير الفني عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري، وطالب اللاعبين بعدم التفريط في أي نقطة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة بقوة على بطولة الدوري.

وأكد جروس ثقته في قدرات اللاعبين على استعادة الانتصارات، وطالبهم ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.