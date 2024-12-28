شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى على كتف وسام أبو علي لتحديد موقفه من مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي على كتفه، بعدما اشتكى من كدمة قوية في الكتف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له وسام أبو علي موقف اللاعب من اللحاق بمباراة إنبي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري، أو يتم استبعاده، وإن كانت الإصابة بسيطة وغير مقلقة.

في سياق جديد، كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم من أجل التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح بانيك التشيكي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، باعتباره من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها من قِبَل لجنة الاسكاوتنج لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ولاقى إيفرتون ترحيباً داخل الأهلي، سواء من مارسيل كولر المدير الفني أو لجنة التخطيط، بعد ترشيحه من قِبَل لجنة الاسكاوتنج، وبدأوا فى مفاوضات مكثفة لضم اللاعب من ناديه التشيكي.

ويرغب الأهلي في حسم التعاقد مع جناح أجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خاصة مع تراجع مستوى الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم، وعدم تقديم الإضافة اللازمة للأهلي في الفترة الماضية.

ويقود مسئولو النادي الأهلي مفاوضات التعاقد مع الجناح البرازيلي، بعد الحصول على الضوء الأخضر من كولر للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي، من أجل حسم الصفقة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على إبرام أكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي أبرزها تدعيم مركز المهاجم الصريح والجناح والمدافع.

وبحسب ترانسفير ماركت، فإن القيمة التسويقية للاعب، صاحب الـ27 عاما، تبلغ 3 ملايين يورو.

وشارك إيفرتون دا سيلفا مع نادي بانيك التشيكي خلال هذا الموسم في 22 مباراة حتى الآن، نجح خلالها فى تسجيل 13 هدفا، وصناعة 6.

وإجمالا لعب داس يلفا مع بانيك 56 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 12 .

وخلال منافسات الدورى التشيكي شارك دا سيفا في 120مباراة، سجل فيها 37 هدفا، وصنع 17 أخرى.

كما خاض البرازيلي 240 مباراة في مسيرته، تمكن خلالها من تسجيل 67 هدفًا، وساهم في صناعة 22 هدفًا.