شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض سداد 134 ألف جنيه تلفيات فى ملعب برج العرب عقب مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي البورسعيدي تلقى إخطارا من ملعب برج العرب يفيد بإلزام النادي بسداد مبلغ مالي يتخطى الـ134 ألف جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بمدرجات الملعب، وذلك عقب مباراة المصري والأهلي في الدوري والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي وانتهت بهزيمة المصري بثنائية نظيفة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن برج العرب يحمل المصري مسؤولية التلفيات باعتباره الفريق المستضيف للقاء، غير أن إدارة النادي ترفض تحمل التلفيات التي حدثت بمدرجات جماهير الأهلي.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.