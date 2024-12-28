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كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 26-25، فى إطار الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج 26-25 فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

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