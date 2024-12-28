شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج 26-25 فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 28 ديسمبر 2024 07:59 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 26-25، فى إطار الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.
وخسر فريق سيدات يد الزمالك أمام سموحة بنتيجة 30-29 أمس الجمعة فى ثالث جولات المسابقة.
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.
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