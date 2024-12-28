شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ودعم ونصيحة.. تفاصيل حديث مارسيل كولر مع أشرف دارى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة المغربى أشرف داري مدافع الفريق، عقب مباراة المصري البورسعيدى، التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد فى الدوري المصري.

وحرص المدرب السويسري على الإشادة بمستوى اللاعب فى المباريات الأخيرة التى شارك فيها منذ تعافيه من الإصابة، مشدداً على تقديره الكامل لدوره فى الملعب وقيادته لخط دفاع الفريق باقتدار رغم حداثة عهده بالقلعة الحمراء.

ووجه كولر نصيحة لأشرف داري بضرورة الاهتمام بالتمركز السليم فى الركلات الركنية حتى يستطيع تتويج جهوده مع الأهلى بتسجيل الأهداف، مؤكداً دعمه الكامل للاعب ومنحه الفرصة كاملة للظهور فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر لرفع لياقته الفنية والبدنية، بعد غيابه عن الملاعب فترة طويلة بسبب الإصابة منذ تعاقد الأهلى معه.

وبات أشرف داري فى فترة قصيرة أهم نجوم الفريق بقدراته الفنية والبدنية المتميزة، وامتثاله والتزامه بقرارات الجهاز الفني.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الإثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.