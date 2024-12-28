شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع مستحقات اللاعبين أولوية قبل صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك، سداد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، أولوية خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل مجلس الإدارة جاهدًا على توفير رواتب اللاعب وسدادها فى أسرع وقت، لفرض الاستقرار داخل الفريق.

ويفضل مجلس إدارة الزمالك سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل فتح ملف الصفقات الجديدة والتعاقد مع لاعبين لتدعيم الفريق خلال انتقالات شهير يناير المقبل.

ومن المنتظر أن ينجح مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة فى توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة، حيث لم يحصل أى لاعب على راتبه منذ انطلاق مسابقة الدورى للموسم الحالى.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، قد أرسل إنذارا للزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وأوضح مصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إنذار سيف الجزيرى يمهل إدارة نادى الزمالك مهلة 15 يومًا لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، وهى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ15 يومًا إن لم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب فسيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال الناجى خطابا رسميا للاعب موقعا من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.