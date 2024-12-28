شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب اتحاد كرة السلة بالكشف عن لوائحه.. وموقفه من الأخطاء التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة السلة يطلب فيه اللائحة التي استند إليها الأخير عند تطبيق العقوبات المتفاوتة «خاصة في الحالات المماثلة»، والتي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط.

وجاء في الخطاب أن اتحاد السلة لم يرسل أي لوائح هذا الموسم ليعرف كل ناد حقوقه والتزاماته، ولم يتوقف عند الأخطاء التحكيمية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام في المباريات الأخيرة، كما أن قرارات الاتحاد اختصت بعض التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية ولم تتطرق إلى البقية منها التي شهدتها ذات المباريات، الأمر الذي يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة.

كما جاء في الخطاب أيضًا التساؤل: لماذا سمح اتحاد السلة لأحد الناديين المتنافسين بالتدريب على صالة استاد القاهرة قبل المباراة الختامية دون الآخر، بالرغم من أنه أخطر الناديين مسبقًا بعدم السماح بالتدريب في اليوم المشار إليه لانشغال استاد القاهرة باستقبال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟ وطلب النادي من اتحاد السلة الإعلان عن الخطوات التي سوف يقوم باتخاذها لتصويب مسار التحكيم في بقية مسابقات الموسم.