شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن شروط التقديم لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش ، برئاسة آمنة الطرابلسي، شروط التقديم لرئاسة لجنة الحكام بالاتحاد، محدداً العاشر من يناير المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح.

وجاءت الشروط التي وصعها اتحاد الاسكواش كالتالي:

الشروط الأساسية

التفرغ التام

شهادة جامعية

أن يكون حكم درجة أولى (خبرة لا تقل عن 3 سنين في تحكيم الإسكواش)

أن يكون حاصل على شهادة تحكيم WSO المستوى الثالث على الأقل من الاتحاد الدولي للاسكواش

خبرة في تحكيم بطولات محلية ودولية.

المعرفة بقواعد اللعبة واللوائح الدولية.

الوثائق المطلوبة

طلب الترشيح لمنصب رئيس لجنة الحكام.

شهادات التحكيم والخبرة

صورة شخصية

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة الشهادة الجامعية

فيش وتشبيه جنائي

كيفية التقديم

1. تقديم الطلبات في المقر الرئيسي للاتحاد.

2. إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني للاتحاد: [email protected]

وذلك في موعد أقصاه 10 يناير 2025

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، بمقر الاتحاد - أعلى مجمع حمامات السباحة بهيئة استاد القاهرة، وفيما يلي أهم ما جاء في الاجتماع من قرارات الاتحاد المصرى للاسكواش، وقرر اتحاد الاسكواش تعيين كريم درويش - مديراً للبرنامج الأوليمبي (لجنة الاولمبيات وضم اللجنة الفنية لهذه اللجنة.