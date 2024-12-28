شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلي فى 2024.. بطل القارات الثلاث والدوري والكأس والسوبر والان مع تفاصيل الخبر

يستحق عام 2024 لقب الموسم الاستثنائى لفريق الأهلى بعد تحقيق العديد من الإنجازات خلال مشواره محلياً وأفريقياً وعالمياً، بعد خوض العديد من المنافسات والبطولات.



محلياً.. فاز الأهلي بالدوري للمرة الـ44 في تاريخه والثاني على التوالي، وبطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي، والتي لعب النهائي الخاص بها فى مارس الماضي.



وفاز الأهلي بالسوبر المصري للأبطال بشكله الجديد، كما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه والثانية على التوالي.



ونال لقب بطولة القارات الثلاث بعد فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.



بينما خسر الأهلي بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك فى المملكة العربية السعودية، كما أنه ودع بطولة كأس القارات أمام باتوشكا المكسيكي.



واعتذر الأهلي عن عدم خوض بطولة كأس مصر 2024 بسبب ارتباطاته القارية والمحلية، كما لم يشارك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أيضا.



ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.