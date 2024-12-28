شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضاعف مكافآت اللاعبين بعد الفوز على سموحة برباعية والان مع تفاصيل الخبر

صرف مسؤولو غزل المحلة مكافآت الفوز للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد مضاعفتها، وذلك عقب التغلب على سموحة فى الجولة السادسة من الدوري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، على ستاد غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط فى مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بها المركز العاشر في الجدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري، قبل أن يفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.