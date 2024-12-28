شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر التي أقيمت اليوم باتحاد الكرة، بحضور مندوبي الأندية، عن مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة، في غياب الأهلي الذي تم استبعاده بسبب عقوبة الانسحاب من النسخة الماضية من البطولة.

وجاءت ملاعب المباريات كالتالي:

بيراميدز والمنصورة ..( استاد الدفاع الجوى )

بتروجت والمقاولون العرب ..( استاد بتروسبورت )

انبي وحرس الحدود ..( استاد بتروسبورت )

الإسماعيلي وطنطا .. ( استاد الإسماعيلية )

غزل المحلة مع الفائز من سبورتنج والحمام .. ( استاد المحلة )

فاركو والترسانة .. ( استاد المكس )

البنك الأهلي وبترول أسيوط .. ( استاد القاهرة )

المصري ووادي دجلة .. ( استاد السويس )

الزمالك مع الفائز من أبو قير الأسمدة وبلدية المحلة .. ( استاد القاهرة )

مودرن سبورت مع الفائز من الاتصالات والشمس .. ( استاد القاهرة )

سموحة ومنتخب السويس .. ( استاد الإسكندرية )

زد وديروط .. .. ( استاد القاهرة )

سيراميكا ولافيينا .. ( استاد المقاولون العرب )

طلائع الجيش والأولمبي .. ( استاد جهاز الرياضة )

الجونة والقناة .. ( استاد خالد بشارة )

الاتحاد وتيم إف سي .. ( استاد الإسكندرية ).



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