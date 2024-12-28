شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مظهر وعلاء نبيل يحضران فعاليات الرخصة الأفريقية B7 للمدربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور فعاليات الرخصة الأفريقية B7 لمدربات كرة القدم التي تقام حاليا في مصر، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

يأتي ذلك في إطار خطة اتحاد الكرة لتطوير مدربات الكرة النسائية وتوفير دورات الرخص التدريبية للمدربات واللاعبات السابقات الطامحات لدخول عالم التدريب وتأسيس جيل جديد من المدربات للكرة المصرية والمنتخبات.



ايناس مظهر وعلاء نبيل



ايناس مظهر

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على استمرار لجنة الحكام الحالية مع الخبير الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الحالية وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى، وعزب حجاج، وجهاد جريشة وفهيم عمر، وستقوم اللجنة بمعاونة الخبير الأجنبي بناءً على التصور الموضوع من جانب المجلس.

وابتعد السويسرى ماسيمو بوساكا عن منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، رغم الأنباء التى ترددت مؤخرا عن اقترابه من المنصب بعد التفاوض معه من جانب مسئولى الجبلاية.

ويفضل ماسيمو بوساكا الاستمرار فى عمله الحالى كمدير للجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".